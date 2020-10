¡Ya hay fecha! Christian Nodal se casa con Belinda

Durante una entrevista con Adela Micha para ‘La Saga’, el cantante regional mexicano Christian Nodal sorprendió a sus fanáticos luego de que asegurara que se casará con la también artista Belinda.

El cantante, aseguró que se quiere casar con la mexicana y hasta puso fecha para que las campanas suenen:

“Me voy a casar con ella”.

La periodista, luego de la confesión de Nodal, no dudó en preguntarle si ya tenía una fecha para contraer matrimonio, a lo que contestó:

“Yo creo que, para el otro año, ya. Para este yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”.

Belinda también estuvo presente en la entrevista, aunque no apareció en cámara y aseguró junto a su novio que la colaboración musical que están esperando sus fanáticos por el momento no se dará.

Nodal también aprovechó la conversación para responderle a todas las personas que lo han criticado por tatuarse los ojos de la cantante en el pecho:

“Yo soy una persona que ama mucho los tatuajes y amo los tatuajes con significado. Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. A mí no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo (…) Yo no tengo ese conflicto de no hacer lo que quiero”.