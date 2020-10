Alfonso Herrera tampoco participará del tributo a RBD

No son muy buenas las noticias para los fanáticos de RBD. Tras el anuncio de Dulce María de no formar parte de la gira de regreso de RBD por su avanzado embarazo, Alfonso Herrera brindó su apoyo a la agrupación, más no participará en el show.

¡Felicidades @anahi @maiteperroni @christopheruck y @christiancha! Deseo que el tributo #SerOParecer2020 sea todo un éxito. Toda la familia estará en primera fila para verlos y apoyarlos. — Alfonso Herrera (@ponchohd) October 4, 2020

A través de su cuenta de Twitter, Herrera dio un mensaje a sus compañeros Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, quienes llevarán a cabo un concierto a finales de este año, dejando a la expectativa a miles de seguidores que los escucharon desde sus inicios.





Christian Chávez, uno de los integrantes de RBD, afirmó que Herrera ha estado más enfocado en la parte actoral que musical, por lo que no tendría interés en formar parte del concierto.





Me sumo a Poncho con el mejor deseo a @maiteperroni @christopheruck @anahi @christiancha en este tributo a una generación que nos marco a todos, gracias a todos los que lograron que la música y las emociones aún vivan en nosotros!! https://t.co/GQhyO9GeJH — Pedro Damian (@pedrodamianof) October 4, 2020

Asimismo, el creador y productor de RBD, Pedro Damián, los apoyará desde el público pero no intervendrá en la realización del proyecto.