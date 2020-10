"No estaba llorando": Will Smith se burla de los memes por la infidelidad de su esposa

En julio de este 2020 Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith decidieron sincerarse y hablar sobre la infidelidad de la actriz con el joven rapero August Alsina hace solo unos años.

El escándalo, sorprendió a muchas personas que consideraban la relación de los actores de Hollywood como una de las más estables y leales dentro del mundo del entretenimiento, incluso muchos empezaron a asegurar que dejarían de creer en el amor.

La pareja, decidió aclarar todo ante las cámaras de The Red Table Talk, show que Pinkett tiene en Facebook y en el que habla de diferentes temas sobre su vida, familia y el mundo.

El video, como era de esperarse, fue visto por millones de personas alrededor del mundo, que no desaprovecharon el momento para realizar todo tipo de memes y burlas en torno a lo sucedido, tomando la cara de tristeza del actor.

En uno de los memes que más se ha compartido en las redes sociales, se ve a Smith con el rostro contraído y los ojos aparentemente lacrimógenos, algo que generó la tristeza y las burlas de algunos usuarios en las redes sociales, que generaron memes.

Durante una reciente entrevista del actor, Smith aseguró que los memes le han generado mucha risa porque no se encontraba llorando, sino que tiene en los ojos una condición que los hace ver así:

"Me deshidrato y los ojos se me ponen acuosos, sé que la gente piensa que estoy llorando todo el rato, pero no lo estoy".