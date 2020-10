¿Ester Expósito no tiene cirugías? Una foto demostraría lo contrario

La actriz española del momento es, sin duda, Ester Expósito. A sus 20 años se convirtió en la artista más seguida en Instagram de su país, con 25 millones de seguidores. Su fama creció con la serie Élite, donde por tres temporadas interpretó a Carla.

¿Qué tipo de contenido ofrece Mia Khalifa en OnlyFans?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ester Expósito (@ester_exposito) el 7 de Oct de 2020 a las 8:23 PDT

De Ester se ha dicho que tiene diferentes cirugías estéticas, sin embargo, en un pequeño comunicado, la actriz aseguró que no se ha hecho ningún procedimiento estético. La actriz publicó una imagen de una noticia que aseguraba lo contrario. "Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichetomía, ni cirugía estética”, empieza el comunicado.

"Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que, supuestos profesionales y determinados medios de comunicación sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad", agregaba para desmentir las cirugías.

¿Cómo grabar audios originales en reels?: Instagram implementa una herramienta que solo tenía TikTok

A pesar de su aclaración, en redes sociales no le creen mucho y han dudado de lo que dice. “Hacerse operaciones estéticas no tiene nada de malo, pero negarlo y crear unos estándares de belleza casi imposibles de llegar si está mal”, expresó una seguidora, a quien le contestaron con un antes y un después de las supuestas cirugías de Ester Expósito.

hacerse operaciones estéticas no tiene nada de malo pero negarlo y crear unos estándares de belleza casi imposibles de llegar si está mal cariño https://t.co/qJ1lB1gYlk — marina (@marinaroxxx) October 9, 2020