Ariana Grande lanzará su próximo disco este mes

Los fans de Ariana Grande han enloquecido con el anuncio del lanzamiento de su sexto álbum. La cantante de 'God is a woman', tras un año de colaboraciones con otros artistas como Lady Gaga y Justin Bieber y el éxito de último álbum, 'Thank U, Next', la artista se ha inspirado para deleitar al mundo con nuevas canciones.

El álbum contará con la colaboración de London On Da Track, un músico que se caracteriza por mus mezclas hip-hop y trap, por lo que se espera un disco que combine un estilo más urbano.

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020

"No puedo esperar para entregarle mi álbum este mes" escribió la cantante de Boca Ratón, Florida, en su cuenta de Twitter. La cantante ya había sido vista en estudio y había enviado pistas sobre su trabajo, pero la decisión de lanzarlo tan pronto, tomó por sorpresa a todos.

No se descarta la colaboración de Ariana con otras grandes artistas del género como Doja Cat y el grupo coreano BLACKPINK.