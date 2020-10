Recordando a Carrie Fisher: Los mejores momentos de la actriz y guionista

El 27 de diciembre del 2016 nos enteramos de la muerte de Carrie Fisher, talentosa actriz y guionista que muchos conocieron como la Princesa Leia en la saga Star Wars y quien estaría de cumpleaños este 21 de octubre.

A pesar de que muchas personas recuerdan a Fisher únicamente como la princesa Leia, la hija del cantante crooner Eddie Fisher y la octogenaria Debbie Reynolds, hizo parte de Hollywood desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte.

Carrie Fisher tuvo una gran carrera profesional no solo como actriz, pues muchos directores la querían en sus grupos de trabajo como guionista y así mejorar los libretos de diferentes producciones en las que la estadunidense estuvo involucrada.

Durante las entrevistas de la actriz, esta siempre fue sincera, divertida y dispuesta a soltarlo todo, algo que nos da grandes momentos para recordarla:

Una Carrie Fisher guionista

Por las manos de Fisher pasaron guiones como ‘Hook’ de Steven Spielberg, ‘Sister Act’, ‘Arma Letal 3’, ‘El chico ideal’ e incluso las precuelas de la ‘Guerra de las Galaxias’.

Le hizo frente al alcoholismo

En su gran obra de HBO, Wishful Drinking, la actriz hizo memoria y se atrevió a hablar de su complicada familia, sus adicciones, su afición por el electrochoque contra la bipolaridad y hasta de su relación con Paul Simon.

Las mejores entrevistas

Carrie Fisher siempre fue reconocida por ser una de las mejores entrevistadas de cualquier talk-show. No tenía tapujos al hablar y eso hacía que las personas se conectaran con ella y la vieran como una persona sincera, sin máscaras.

Era muy sarcástica y se tomaba las situaciones con humor

Star Wars no escapó de sus constantes bromas, ni por supuesto George Lucas, pues cada vez que tenía la oportunidad lo señalaba de forma sarcástica, pero amistosa por el estrepitoso triunfo como princesa: "Soy una alcohólica, porque él arruinó mi vida. Le dije que a ver por qué no llevaba sujetador y me contestó: 'no, porque en el espacio no hay ropa interior".

Su perro Gary

Fisher hizo de su perro Gary, que le acompañaba a cada entrevista, una de las grandes estrellas de Twitter e incluso se coló como actor en su último trabajo: la serie Catastrophe.