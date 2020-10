Miley Cyrus asegura que "hizo contacto visual" con un extraterrestre

Las experiencias con extraterrestres y ovnis cada vez más están tomando fuerza dentro de las celebridades. Demi Lovato ya habló sobre su más reciente contacto y ahora, lo hace la cantante Miley Cyrus.

Mira También: ACTORES DEL UNIVERSO MARVEL APOYAN A CHRIS PRATT TRAS CRÍTICAS EN SU CONTRA



En declaraciones a Interview, Miley dijo que una vez fue seguida por un OVNI mientras conducía, y que hizo contacto visual con un extraterrestre:

Miley agregó que antes de ver el OVNI, le había "comprado cera de marihuana a un tipo en una camioneta frente a una tienda de tacos" y explicó que "podría haber sido la cera de marihuana", sin embargo, se muestra muy segura de su relato:

La cantante también aseguró que los demás autos se detuvieron para ver el objeto volador, razón por la que piensa que no todos en la carretera ese día le habían comprado cera de hierba a un tipo en una camioneta y que la experiencia fue real.

Cyrus también dijo que vio "un ser sentado en la parte delantera del objeto volador", y explicó que hicieron contacto visual:

"Me miró y nos miramos a los ojos, y creo que eso es lo que realmente me sacudió, mirar a los ojos de algo que no podía entender del todo. Me sacudieron como cinco días. Me jodió ... No podía mirar al cielo de la misma manera. Pensé que podrían volver".