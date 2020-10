Adele se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con un famoso rapero

Luego de estar varios años alejada del mundo del espectáculo, hace unos días la cantante británica se expuso nuevamente ante las cámaras para ser la anfitriona del programa ‘Saturday night live’, donde habló sobre su próximo álbum musical y bromeó sobre su gran pérdida de peso.

“Sé que me veo muy, muy diferente a la última vez que me vieron, pero la verdad es que por todas las restricciones de los vuelos y prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligera y me tocó dejar una mitad y esta es la mitad que escogí para traer”, expresó Adele, causando bastantes risas entre los asistentes al programa.

Ahora, tras un año desde su divoció con Simon Konecki, Adele se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el rapero Skepta, a quien conoce desde hace varios años. De hecho, ambos artistas son originarios de un conocido barrio obrero ubicado al norte de Londres, llamado Tottenham.

“Las cosas se han ido calentando. Ellos frecuentan mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo”, manifestó una fuente cercana a Adele, según la revista People.

Por el momento, ninguno de los dos cantantes se ha referido al tema, sin embargo, durante su participación en ‘Saturday night live’, la británica aseguró que se encuentra soltera.