VIDEO: Justin Bieber reveló en su nuevo documental que pensó en suicidarse

El pasado 30 de octubre, Justin Bieber estrenó su nuevo documental 'Justin Bieber: Next Chapter', el cual hace parte de su serie documental 'Justin Bieber: Seasons', que realizó en convenio con YouTube Originals.

En el documental de 25 minutos, Bieber muestra una faceta suya mucho más hogareña, compartiendo junto a su esposa Hailey Baldwin durante el tiempo de confinamiento que se está viviendo en este 2020 por la pandemia de COVID-19.

Te puede interesar: ENTREVISTA EXCLUSIVA DE SAM SMITH CON LOS40

Sin embargo, además de mostrar su faceta como esposo, Bieber habló de un momento muy difícil en su vida, en donde incluso pensó en suicidarse.

“Había tanta gente mala. Me decían cosas como ‘apestas’, ‘pareces una nena’ y yo hacía como si no me molestara, pero me afectaba. Creo que hubo momentos en los que realmente me quería suicidar. Pensaba: ‘¿Este dolor alguna vez desaparecerá?’”, afirmó el cantante mientras hablaba de su adolescencia, una época difícil por el rápido ascenso que tuvo a la fama.

Mira también: LADY GAGA SE ROBÓ EL SHOW EN EL CIERRE DE CAMPAÑA DE JOE BIDEN

Sin embargo, como afirma Bieber en el video, Dios y su ahora esposa, Hailey Baldwin, lo ayudaron a salir adelante después de los difíciles momentos que pasó.

Ahora está felizmente casado y enamorado de la modelo de 23 años. "Ella me hace sentir que soy suficiente", afirma el artista.

Este es el documental completo 'Justin Bieber: Next Chapter':