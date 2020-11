A Yina Calderón se le vuelven a abrir los puntos y su cirujano se muestra preocupado

La cirugía de extracción de biopolímeros de Yina Calderón sigue siendo un tema tendencia en el país; esta vez sería por una serie de imágenes que la influenciadora compartió en su cuenta de Instagram sobre la difícil recuperación que ha tenido, hecho que preocupa mucho a su cirujano Carlos Ramos.

La influenciadora compartió una serie de impactantes imágenes en donde contó que ya han sido varias las ocasiones en las que le han tenido que volver a coser los puntos, pues por su "estilo de vida" se le han abierto en múltiples ocasiones.

Su cirujano Carlos Ramos se mostró sumamente preocupado, pues le llegó el rumor de que Yina salió de fiesta el pasado fin de semana, y que se emborrachó tanto que tuvieron que sacarla cargada.

"Me da rabia y me duele porque yo a ella le he hablado de buenas, le he hablado serio y la semana pasada sí le hablé fuerte, muy fuerte, porque no es posible que arriesgue la salud de ella, la vida de ella", afirmó el doctor en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en las publicaciones de Yina, la influenciadora aceptó que no se ha cuidado las heridas que le habían quedado después de la cirugía, pero que ahora sí se encuentra haciéndolo.

El doctor también dijo lo mismo, afirmando que "parece que ahora sí está cuidándose".

Por otro lado, Ramos afirmó que Yina es "una persona muy bonita", pero que no entiende por qué "hace lo que hace".

Si quiere ver las fotos de las cicatrices de Yina Calderón, haga clic aquí (imágenes muy fuertes).