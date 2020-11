Surgen nuevas teorías sobre la muerte de Brittany Murphy que apuntan a un asesinato

Este 10 de noviembre, la reconocida actriz Brittany Murphy estaría cumpliendo 43 años de no haber fallecido el 20 de diciembre de 2009.

Y hoy, casi once años después de su fallecimiento, siguen surgiendo teorías sobre su muerte, las cuales fueron divulgadas por su padre e indican que pudo haber sido un asesinato.

Antes de su muerte, la actriz de Hollywood había contraído matrimonio con el guionista británico Simon Monjack, quien recibió toda clase de señalamientos después del fallecimiento de Brittany Murphy.

Sin embargo, cinco meses después, Monjack falleció por las mismas causas que su esposa: "Intoxicación por fármacos, neumonía y una deficiente cantidad de hierro por anemia".

Pero la nueva teoría no apunta a un asesinato por parte de su esposo, sino del Gobierno de EE. UU, según afirmó el padre de la actriz, Angelo Bertolotti, quien estuvo en la cárcel durante 12 años por extorsión y corrupción.

De acuerdo al portal La Nación, Bertolotti justifica su teoría en el apoyo que su hija le daba a Julia Davis, una funcionaria del Gobierno que había destapado un escándalo de sobornos para permitir el ingreso de terroristas al país.

Sin embargo, Bertolotti también desató otra posible hipótesis sobre el fallecimiento de su hija, y este apunta a Sharon Murphy, la madre de Brittany, quien recibió todo el patrimonio de la actriz.

"Tres personas viviendo en la misma casa, solo una sobrevive y se beneficia económicamente. Dejen que Sharon explique por qué decidió hacer esto justo después de que Brittany y Simon le dijeran su plan de mudarse a Nueva York y tener un hijo. Que hable de la subasta de la ropa interior de Brittany, su pasaporte, credencial del sindicato de actores y ropa; hay muchas preguntas sin responder", afirmó el padre de la actriz, según el diario La Nación.

La madre, por su parte, no se quedó callada y afirmó en The Hollywood Reporter: "He optado por mantenerme alejada de los focos desde la trágica y repentina muerte de mi maravillosa, talentosa y amada hija (...) No he tenido opción al ver los inexcusables esfuerzos por manchar la memoria de mi hija de un hombre que puede que sea su padre biológico, pero que nunca fue un verdadero padre para ella".

Hasta el momento ninguna de estas teorías han sido confirmadas. Sin embargo, Bryn Hammond, el único escritor que ha investigado sobre la muerte de Brittany Murphy y su esposo, afirmó que ambos fueron "envenenados".