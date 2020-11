"Sebas se agüe@#": Maleja Restrepo revela que una de sus hijas los pilló teniendo sexo

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una de las parejas más queridas en la farándula colombiana. A través de sus redes sociales comparten la estabilidad de su matrimonio, al igual que publican algunos detalles de su vida íntima en familia con sus pequeñas dos hijas: Guadalupe y Macarena.

Por medio de un live en su cuenta de Instagram, en el que Maleja se encontraba en compañía de Tatán y de la pequeña Macarena, la actriz respondió ante la pregunta de una de sus seguidoras, quien preguntó si alguna de sus hijas los había pillado "infraganti", refiriéndose al sexo.

Te puede interesar: Maleja Restrepo revela la verdadera razón por la que no se baña

Maleja, con mucha seguridad, respondió que sí, que una de sus hijas había entrado al cuarto y que lo que más le sorprendió fue la reacción de Tatán, quien, según ella, se quedó en shock.

"No sé si sea algo de todos los hombres, pero Sebas se agüe@#, se quedó en blanco, no supo qué hacer, quedó pálido", expresó la actriz. A lo que su esposo respondió: "Claro, yo creo que si yo tuviera niños sería más fácil que hablara con ellos, pero con mis niñas me da pena, son muy chiquiticas".

Mira también: "Cochina", le dicen a Daniella Álvarez por video con su perro

Sin embargo, Maleja aclaró que el incidente no tuvo mayor trascendencia, ya que ellos mismos hablaron con la pequeña y le explicaron que en algunas ocasiones, los papás necesitan su intimidad, por lo que si la "puerta está cerrada es por algo", como dijo la actriz.

Además, Maleja afirmó que después del incidente y la explicación, su hija no volvió a preguntar por dicha situación.