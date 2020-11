Las brillantes respuestas de celebridades ante comentarios sexistas

En algunas ocasiones, cantantes y actrices tienen que lidiar con comentarios desagradables en torno a sus cuerpos, sus opiniones o su vida privada. Sin embargo, algunas de ellas han sabido responder con propiedad y dejar callados a algunos periodistas. Aquí están algunos de los más sonados.

Taylor Swift

La intérprete de 'Shake It Off' tuvo un incómodo momento en los Grammy del 2015 cuando la presentadora Nancy O' Dell le dijo: "Supongo que vas a ir a casa con más de un trofeo, tal vez con muchos hombres".

Ante el desacertado comentario, Swift le dijo, "No voy a salir con ningún hombre esta noche. Solo voy a disfrutar con mis amigos e iré a mi casa a dormir con mis gatos".

Rihanna

En el lanzamiento de su perfume "Rogue One", una presentadora le dijo que si ya estaba buscando por el próximo hombre, a lo cual respondió, "No estoy buscando ningún hombre. Comencemos por ahí".

Scarlett Johansson

La actriz que protagonizó a "La Viuda Negra" en varias producciones de la saga Marvel, también se ha enfrentado a comentarios sexistas cuando le preguntaron "si usaba ropa interior bajo el traje".

Johansson cuestionó al presentador y le preguntó por qué a sus compañeros hombres le hacían preguntas interesantes, mientras que a ella en 5 ocasiones le habían preguntado sobre un tema tan irrelevante como ese.

Ariana Grande

La cantante de 'God is a Woman' tuvo una pregunta muy particular en una entrevista con una emisora estadounidense: "Si tuvieras que usar una última vez tu celular o tu maquillaje, ¿cuál eligirías?"

Ella dijo "¿Ustedes creen que esa es la única elección que tienen las mujeres en la vida?", luego les dijo a los locutores que les faltaba aprender mucho en temas de igualdad.

Anne Hathaway

Cuando personifcó a Gatúbela en 'Batman: el caballero de la noche asciende' le preguntaron sobre la dieta que hizo para hacer su personaje.

Hathaway, de forma tranquila le dijo al entrevistador, "¿Cómo me preguntas eso? ¡pero si tú luces muy bien! ¿O esq que acaso te interesa ponerte un traje de gato?

Natasha Lyonne y Samira Wiley

A las actrices de 'Orange is the New Black', les preguntaron si no era muy difícil ser tan bellas y actuar juntas en un ambiente en el que predominaban las mujeres.

Ante esto respondieron que en muchas industrias existía un estereotipo dañino sobre trabajar con mujeres porque se asume que son complicadas y conflictivas. "Siento que es algo misógino, porque es como "ustedes son bellas, ¿Cómo es actuar en ese entorno? No sé pero me parece una locura".

Lady Gaga

A finales de la década del 2000, a Lady Gaga le preguntaron si no le preocupaba que los medios se enfocara más en su vida sexual y sus preferencias que en su música.

Ella dijo: "No, porque tengo tres sencillos en el Número 1 y he vendido casi cuatro millones de copias en todo el mundo. Cuando un hombre habla de coger chicas y de carros rápidos es una estrella de rock, pero cuando lo hace una mujer, es juzgada. Yo también soy una estrella de rock".