Queen lamenta la muerte de Diego Maradona

La legendaria banda británica de rock Queen, que conoció al fallecido Diego Maradona el 1 de marzo de 1981 durante un concierto en el escenario de Vélez, publicó un mensaje lamentando la repentina muerte del argentino:

El mensaje, publicado por la cuenta oficial de Queen en Twitter, está acompañado de una icónica foto en la que se ve a Diego Maradona vestido con una camiseta de la bandera de Inglaterra, junto al también fallecido vocalista y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.

Diego Armando Maradona conoció a la banda cuando tenía 21 años y cuando lo subieron al escenario, les agradeció por su música:

El futbolista no solo agradeció a la banda esa noche del 1 de marzo de 1981, sino que presentó una de sus más populares canciones:

"Y ahora, Otro muerde el polvo" ("Another one bites the dust").