Video: mujer borracha es viral por enseñar a pelar huevos de una forma particular

Una mujer se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar su "particular forma" de pelar huevos cocidos. Lo que llamó la atención de miles de internautas fue que la mujer estaba pasada de tragos.

En el video se le escucha a la mujer decir: "nunca en mi vida me he tomado dos botellas de vino, pero tengo que enseñarles esto porque es lo más divertido que he hecho". Después muestra una olla con huevos.

Luego revela su "truco" para pelar huevos fácil y rápido. "Tenía tantos huevos que pelar que decidí probar algo diferente", dice la mujer.

Al final del video toma un huevo, le rompe la cáscara en la parte superior y otra en la inferior. Después lo sopla y este se desprende por completo de la cáscara.

El video ahora circula en YouTube y tiene más de 100 mil visualizaciones. Algunos internautas comentaron que "les encantaría probar esa técnica" y que "lo mejor del video era la alegría de la mujer que estaba pasada de copas".

A continuación está el video completo de la mujer.