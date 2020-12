Arcángel se somete a un éxamen por una supuesta mancha en su cerebro

Arcángel ha preocupado a sus seguidores por su estado de salud. El cantante confesó que desde hace un año viene batallando con un corazón enfermo y ahora tuvo que someterse a un examen médico para revisar una supuesta mancha en su cerebro.

Junto a una fotografía el cantante escribió: “Pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, la muerte. Pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar”.

Y agregó: “¡Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo q se propusieron y yo estar presente! ¡Quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio que me vio crecer!”

Por el momento no se conoce exactamente que tendría Arcángel. El cantante se encuentra hospitalizado bajo observación médica. Desde LOS40 le deseamos pronta recuperación.