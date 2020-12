BLACKPINK y BTS fueron los reyes de YouTube en el 2020

YouTube reveló la lista oficial de su resumen del 2020 en videos musicales. La pandemia hizo que el consumo de videos en esta plataforma aumentara y los artistas la aprovecharon para hacer shows en vivo y estar cerca de sus fanáticos.

Uno de los géneros que más creció en YouTube fue el K-Pop. Las bandas Blackpink y BTS. Juntos tuvieron 8 debuts de los 10 más grandes de la historia de la plataforma.

Blackpink acumuló 86.3 millones de vistas en sus primeras 24 horas de estreno, por su parte Dynamite rompió el récord de debut con más 101.1 millones de visualizaciones en el primer día.

Entre otros artistas que también la rompieron está Post Malone y su tributo a Nirvana grabado desde casa. Con este video recaudó un millón de dólares para la lucha contra la COVID-19 y logró más de 14.6 millones de visualizaciones.

También hubo espacio para los videos clásicos, Take on me alcanzó los 1.166 millones de vistas, luego le sigue Zombie de The Cranberries con 1.065 de visualizaciones e In The End, de Linkin Park, llegó a 1.096 de views.