¡Irreconocible! Así luce en la actualidad Big Boy, cantante de ‘Mis ojos lloran por ti’

Han pasado 24 años desde que se lanzó 'Mis ojos lloran por ti' y aún esta canción sigue sonando en discotecas y fiestas familiares. Sin embargo, aunque este tema fue demasiado exitoso, lastimosamente a su intérprete no le fue igual.

Gustavo Roy Díaz, mejor conocido como Big Boy, consiguió casi 200 millones de reproducciones en YouTube con el tema que más de uno ha cantado a todo pulmón, no obstante, con 'Chocando con la vida' o 'Que vayas con Dios', que estrenó por la misma época, no consiguió el mismo éxito.

"El negocio no ha sido muy fructífero, porque después de mi último disco (lanzado en 2006), no pude entrar en negociaciones con ninguna otra disquera y después de varios intentos, no resultó", manifestó Big Boy hace un tiempo durante una entrevista.

A sus 45 años, el puertorriqueño sigue llevando su música al mundo y ha hecho algunas giras internacionales. En la actualidad, a pesar de que parece que no pasa el tiempo para él, luce bastante diferente a como muchos lo conocieron.