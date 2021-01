Yina Calderón muestra la cicatriz que le quedó por la reconstrucción de su cola

A través de sus redes sociales, Yina Calderón publicó una imagen de la cicatriz que le quedó en sus glúteos luego de que se sometiera a una reconstrucción.

Mira También: “TIENE QUE SER BERRACA”: INDIGNACIÓN POR VIDEO EN EL QUE OBLIGAN A UNA MENOR A TATUARSE

De acuerdo con la colombiana, que aseguró estar contenta con los resultados, su cola ya se encuentra totalmente recuperada:

“A mí no me avergüenza mi cicatriz me da seguridad, me deja enseñanzas, me da fuerza, me llena de confianza. Con el tamaño de mi cola estoy feliz, tal cual me siento muy bien”.