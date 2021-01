Sarah Jessica Parker anunció el regreso de ‘Sex and the City’

El regreso de la famosa serie ‘Sex and the City’ a la televisión es todo un hecho. Sin embargo, volverá con el nombre 'And Just Like That' y, al parecer, no contará con la participación de Kim Catrall, quien le dio vida al personaje de Samantha Jones.

La nueva temporada de esta producción será transmitida por HBO Max y tendrá diez episodios, donde los fanácticos podrán disfrutar una vez más de las aventuras neoyorquinas de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Sarah, coproductora de la serie, confirmó la noticia del estreno de 'And Just Like That' con un video en el que dio un adelanto de lo que traerá la producción.

‘Sex and the City’ fue creada por Darren Star, quien se basó en un libro de Candace Bushnell, y se emitió por primera vez en 1998. A lo largo de sus seis temporadas, la serie ganó 3 Globos de Oro y un premio Emmy.