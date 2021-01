Aura Cristina Geithner asegura tener conexión con seres de otra dimensión

Durante una entrevista con la revista VEA, la actriz colombiana Aura Cristina Geithner confesó que ha tenido experiencias con seres de otra dimensión, como los ángeles.

En la conversación, la querida artista también confesó que cree en las energías, el esoterismo, la numerología y la carta astral:

A pesar de que Geithner no habló sobre algunas experiencias sobrenaturales, sí se refirió a la conexión que ha sentido con algunas personas o seres:

“Conforme ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que hay cosas que no te explicas, pero pasan, y después les encuentras sentido. He sentido cuando me protegen, cuando me quieren advertir de cualquier peligro, o avisar acerca de situaciones que a lo mejor no están bien. De alguna manera, mandan mensajes, y si uno está sensible los aprende a leer y a descifrar. […] Además, he tenido la fortuna de conocer gente especial, muy conectada con otra dimensión, que ha hecho que de alguna manera sienta que no estoy sola”.