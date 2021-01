Lady Gaga, Jennifer Lopez y los mejores momentos del ‘Celebrating América Biden-Harris’

El pasado 20 de enero, Lady Gaga, Jennifer Lopez, John Legend, Jon Bon Jovi, Katy Perry, Demi Lovato, Black Pumas, Ozuna y Foo Fighters hicieron parte del concierto que le dio la bienvenida a Joe Biden y Kamala Harris.

El evento, presentado por el querido actor y productor Tom Hanks, no tuvo público y fue realizado en diferentes partes del país, con presentaciones en vivo y videos pregrabados.

Lady Gaga, que interpretó el Himno Nacional de E.E.U.U, se robó las miradas y la atención de sus seguidores, quienes siempre se emocionan al verla cantar.

La artista Jennifer Lopez, cantó ‘America, The Beautiful’ y se ganó los aplausos de diferentes personas que se conectaron con su sentida interpretación.

En el concierto, también se presentaron grandes artistas como Bruce Springsteen, que cantó ‘Land of Hope and Dreams’, Jon Bon Jovi que nos sorprendió con un cover de ‘Here Comes The Sun’ y Justin Timberlake, que cantó en compañía de Ant Clemons la canción ‘Better Days’.

Aquí los mejores momentos del concierto que le da la bienvenida al presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden: