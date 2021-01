Sabrina Carpenter protagoniza supuesto triángulo amoroso en Disney

Sabrina Carpenter lanzó su sencillo ‘Skin’ en medio de la polémica por el supuesto triángulo amoroso entre ella, Olivia Rodrigo y Joshua Basset, esos dos últimos protagonistas del programa ‘High School Musical: The Musical: The Series’, lanzado en la plataforma de streaming multimedia Disney+.

Te puede interesar:

Todo indica que la canción de Sabrina es una respuesta a ‘Driver’s Licence’, balada recientemente lanzada por la artista de 17 años, Olivia Rodrigo, que rápidamente fue señalada por los fanáticos como una dedicatoria a Joshua, pues entre sus líneas hace alusión al barrio del joven de 20 años y cómo lo recorre en su automóvil después de cumplirle la promesa de pasar el examen de manejo para ir a visitarlo, aunque a éste ya no le importe, ya que se encuentra involucrado con una chica “rubia”, quien siempre la hizo sentir insegura.

Es una descripción que, para muchos, retrata perfectamente a Sabrina Carpenter y un posible amorío con Basset, a quienes los medios han visto en varias ocasiones juntos.

Ahora bien, ¿por qué los fans aseguran que ‘Skin’ es una respuesta a ‘Driver Licence’? Es posible que se refieran a la línea donde Carpenter enfatizó en que “quizás ‘rubia’ era la única rima”, después de pedir que los deje ser felices y que no le guarda rencor.

Mira también:

Asimismo, una de sus estrofas abrió aún más la polémica, la cual dice: “Quieres que mi corazón se rompa. Soy feliz, odias ver eso y no te pido que lo superes, pero has estado contando tu lado de la historia, entonces contaré el mío”.

Por su parte, Joshua, quien interpreta a ‘Ricky Bowen’ en la serie de Disney, felicitó en su momento a Olivia Rodrigo por su canción y, de la misma forma, lo hizo recientemente con Sabrina.

Por el momento, las especulaciones continúan y la expectativa aumenta; pero lo que sí es seguro es que Basset y Rodrigo no están juntos en la actualidad, en cambio sí existe una cercanía evidente entre Carpenter y el protagonista de ‘High School Musical: The Musical: The Series’.