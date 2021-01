“Simplemente no quiso estar”: Maite sobre la ausencia de Dulce María en reencuentro de RBD

El pasado 26 de diciembre se llevó a cabo un concierto reencuentro de RBD, la recordada banda mexicana que marcó a toda una generación con su música e historias.

Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Anahí Puente estuvieron presentes en el evento, sin embargo, Poncho Herrera y Dulce María dieron un paso al costado.

Mira También: “YO COMPRÉ MI AVIÓN POR MI TRANQUILIDAD MENTAL": MALUMA REVELA SUS SECRETOS CON NICKY JAM

De acuerdo con Dulce María, la pandemia del coronavirus y su avanzado estado de embarazo fueron las razones por la que no participó en el esperado reencuentro:

“A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más. Yo claro que iba a ser parte, y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema. Creo que no habría habido nada más importante que estar ahí presente, honrando todo esto”.

A pesar de que la artista mexicana aseguró que esas eran las razones por las que estaría ausente en el concierto, Maite Perroni reveló a Rolling Stones México que su colega “simplemente no quiso hacer parte del reencuentro”, como también lo hizo Poncho Herrera:

“Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto. Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”.