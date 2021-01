HOMIE! empieza el 2021 con su canción ‘La Vida no Dura’

Después de convertirse en uno de los artistas con más proyección del sonido del nuevo urbano global que nace en Medellín, el joven artista colombiano no le da largas a su 2021 e inicia el año con el lanzamiento de La Vida No Dura, una capa más de su sonido caracterizado por una sólida base de R&B.

Esta canción es una celebración de la autenticidad y la constancia en tiempos donde a pesar de las circunstancias no podemos darnos el lujo de detenernos. “La vida no dura, es una obra que habla de la perseverancia de nosotros como personas en el mundo, todos sabemos que la vida no es algo eterno, y simplemente hay que dejarlo todo en el campo de juego” comenta HOMIE!.

Después de sorprender con sonidos eclécticos y experimentales que han dialogado con ritmos latinos en canciones como Rosas y Pistola, HOMIE! ha decidido volver por el camino de la producción DIY (hazlo tu mismo) que ha influenciado fuertemente su estilo y versatilidad. La producción de La Vida No Dura fue realizada en casa a lo largo de una sesión de un día y cuenta con la participación de Mañas Ru-Fino y Métricas Frías, el dúo de rap colombiano Doble Porción, y los sonidos propuestos por Deejowhen en la pista.

El resultado es una canción que regresa a los orígenes del hip hop, destacando en clave de R&B la voz de HOMIE! y planteando un espacio perfecto para el rap, es en definitiva un track que demuestra el aprecio del artista por este arte.

”Esta canción significa mucho, por qué siempre he sentido una admiración muy grande por raperos locales, unos de estos proyectos es “Doble Porción” y en este tema dejamos plasmados ese amor difícil que llevamos con la vida”, afirmó HOMIE!.

Con esta canción, HOMIE! continúa la búsqueda de convertir su vida en palabras y notas musicales en donde su libertad a la hora de expresarse es fundamental, por eso no se cierra a ningún género. La Vida No Dura se convierte en el disparo de salida en un año muy importante para el artista colombiano que se prepara para el estreno de su EP debut de la mano de 574 Studio y que verá la luz este semestre.