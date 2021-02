Primeras imágenes del rodaje de 'Thor: Love and Thunder' revelan nuevo aspecto del personaje

Nouvelles photos de tournage de ‘Thor: Love and Thunder’.

On y aperçoit Chris Hemsworth, Chris Pratt, Karen Gillan et Sean Gunn (Kraglin).



Le tournage se poursuit à Sydney et la sortie est prévue le 4 mai 2022.



(Source: https://t.co/NZkDXD5XXk). pic.twitter.com/aDbWW0I0p8