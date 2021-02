Britney Spears habla sobre los extraños y preocupantes videos que comparte en sus redes

A través de su cuenta de Instagram, la exitosa cantante Britney Spears ha compartido desde hace un largo tiempo algunos videos en los que aparece con el maquillaje corrido y despeinada, algo que ha sido tomado muy serio por sus fanáticos, quienes están preocupados por la seguridad y salud mental de la artista.

De acuerdo con algunos usuarios en redes, que apoyan el movimiento #FreeBritney, la reina del pop necesitaría ayuda profesional urgentemente o estaría pidiendo ayuda porque permanecería retenida contra su voluntad en su propia casa.

Britney, que no cuida su aspecto a la hora de salir frente a las cámaras mientras muestra atuendos, o baila diferentes canciones de J Balvin o hasta de su ex Justin Timberlake, reveló a sus fanáticos que no tienen que preocuparse y que lo único que está intentando es aprender a manejar el mundo de las redes sociales mientras se divierte: