El K-pop sigue apoderándose de las redes sociales en todo el mundo

Los temas que definieron el 2020: las canciones de K-pop más mencionadas

Muchas canciones nos ayudaron a atravesar el 2020. Es posible que la más grande no te sorprenda: con la versión en inglés de "Dynamite", BTS convirtió esta canción en una de las más importantes del año. Los fanáticos de otros grupos, como GOT7 y NCT 2020, generaron muchas conversaciones sobre los sencillos de regreso de sus artistas favoritos, "Breath" y "RESONANCE", respectivamente.

Las 10 canciones K-pop más mencionadas en Twitter en 2020:

Los que llegaron: los artistas K-pop de mayor crecimiento

Artistas emocionantes aparecieron en escena o emprendieron vuelo en 2020, tentando a los fans con teasers llamativos y debuts prometedores. El enfoque de cada artista era diferente; desde el de TREASURE (@treasuremembers) con los debuts en solitario y su serie The First Step EP, hasta TXT (@TXT_member) que hace su debut en Japón y su segundo EP con sólo unos meses de diferencia. Además de TREASURE, muchos de los artistas de más rápido crecimiento aparecieron aquí por primera vez, incluidos ENHYPEN (@ENHYPEN_member), THE BOYZ (@WE_THE_BOYZ) e IZ * ONE (@official_izone).

Los 10 artistas K-pop que crecieron más rápido en Twitter durante 2020: