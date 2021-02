Aída Victoria llamó 'hipócrita' a mujer que criticó su aspecto físico

La influencer y modelo Aída Victoria Merlano 'se le paró en la raya' a una seguidora que le dijo que estaba gorda y cachetona.

Ante el comentario de la usuaria, la barranquillera decidió, ni corta ni perezosa, publicar en redes sociales los comentarios de la mujer, así como su perfil en la plataforma y 'boletearla' delante de sus seguidores.

Merlano le reprochó de forma enfática, que teniendo una hija, se dedica en crear inseguridades a otra por su cuerpo o su cara.

"Una mujer me escribió 'Aída como está de cachetona, muy gorda, necesita dieta urgente'. Señora, usted tiene una hija y no le gustaría que alguien le escribiera lo que usted me dijo para crearle inseguridades. Usted ya es adulta y dice ser una mujer de Dios, pues compórtese como tal y no sea hipócrita", le dijo de forma airada a la usuaria.

Ante la contundente respuesta, Aída Victoria recibió el apoyo de sus seguidores por haber confrontado de forma directa a quienes la critican.