Britney Spears: Los polémicos escándalos que opacaron la carrera de ‘la princesa del pop’

Para nadie es un secreto que Britney Spears es una de las cantantes más destacadas de la industria de la música, sin embargo, algunos sucesos de su vida han hecho que pase por duros momentos que han afectado no solo su carrera, sino también su salud mental.

La artista de 39 años, conocida como ‘la princesa del pop’, ha tenido una carrera llena de altibajos, que lograron alejarla de la música y los escenarios.

Su polémica relación con Justin Timberlake, las malas compañías, el acoso de los medios y las burlas a las que ha estado sometida Britney fueron expuestas en el revelador documental de FX y The New York Times titulado ‘Framing Britney Spears’.

Escándalos que opacaron la carrera de la ‘princesa del pop’:

Fama a muy temprana edad

Con tan solo 17 años, Britney Spears alcanzó el estrellato gracias a su canción ‘Baby One More Time’. La llegada de la fama a tan temprana edad hizo que la artista tuviera que enfrentarse a varios retos de los que tal vez no estaba preparada, como el sexismo.

Su polémica relación con Justin Timberlake

La artista mantuvo una relación con el también cantante desde 1999 hasta el 2002.

Cuando el romance llegó a su fin, por razones aún desconocidas, Timberlake reveló que había tenido relaciones sexuales con la artista, que empezó a ser juzgada y acosada por diferentes medios. Tanto fue el acoso de las personas, que Spears tuvo que aclarar que solo había tenido sexo con él.

Justin Timberlake y su propio abogado, han afirmado públicamente que, de puritana, Britney no tenía nada.

El beso con Madonna

El beso que se dieron ‘la princesa y la reina del pop’ generó mucha polémica en la industria de la música. Muchos las acusaron de querer llamar la atención y de realizar actos indebidos, sin embargo, la escena es una de las más recordadas por los fanáticos de las artistas.

Un matrimonio de 55 horas

Durante un viaje a Las Vegas junto a su amigo de infancia Jason Allen Alexander, la artista y él querían hacer algo loco, motivo por el que decidieron casarse. 55 horas después, el matrimonio se anuló porque el estado de la cantante "le impedía ser consciente de sus acciones".

Alcohol y malas compañías

Su amistad con Paris Hilton y Lindsay Lohan la llevaron a una espiral de salidas nocturnas, las cuales fueron retratadas en diferentes portadas de revistas. Desde que empezó a salir con las otras famosas, Britney ha tenido problemas de adicción al alcohol y las drogas.

Rapada de cabeza

El año 2007 fue sin duda el peor para Birtney. En esa época, la artista entró a una peluquería y tomó una máquina de afeitar para raparse totalmente la cabeza.

Lo realizado por ‘la princesa del pop’ fue tomado por sus fanáticos como un “llamado de auxilio”.

Maternidad deprimente

Cuando sus hijos Sean Preston y Jayden James llegaron a su vida, Spears se sumió en una depresión que le hizo renunciar a su custodia en el 2007.

Intento de recuperar su carrera

En el año 2007, en un intento por levantar su carrera, Spears se presentó en los MTV Video Music Awards, pero fue víctima de burlas por su sobrepeso y el uso de playback.

Los escándalos en la vida de Britney hicieron que en el 2007 su padre James se volviera en su tutor legal, algo que no se ha podido romper hasta el día de hoy, pero que se espera se logre con el movimiento #FreeBritney.