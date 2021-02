Luisa Fernanda W sorprende con sensual y atrevido video en diminuta lencería

Luisa Fernanda W se sumó al popular reto de la red social TikTok ‘Silhoutte’, en el que diferentes personas muestran su cuerpo usando un filtro rojo llamado ‘Put Your Head On My Shoulder’, que fue desarrollado por Paul Anka.

El atrevido ‘challenge’ muestra a los usuarios usando ropa muy cómoda, para posteriormente presumir sus cuerpos desnudos o usando lencería.

La colombiana, que quiso mostrar las marcadas curvas que tiene luego de tres meses de haber dado a luz a su hijo Máximo, reveló en la publicación del reto que se siente en su mejor momento:

“Acabo de tener a mi hijo y estoy en mi mejor momento”.

Como era de esperarse, la publicación, que acumula más de 240 mil ‘Me Gusta’, está llena de elogios y buenos comentarios por parte de los seguidores de la creadora de contenido.

“Mamacita”, “el mejor de los que he visto”, “eres perfecta”, “cuerpazo, sin dudas estás en tu mejor momento”, “uff muero”, “regia”, “me enamoré”, “siempre fabulosa” y “espectacular” fueron algunos de los piropos que recibió la colombiana por parte de diferentes usuarios de la red social Instagram.