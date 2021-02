"Me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia”: Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears

Luego de que FX y The New York Times publicaran el revelador documental ‘Framing Britney Spears’, el cantante estadunidense Justin Timbarlake empezó a ser acusado por diferentes personas de sexismo y misoginia por su comportamiento con ‘la princesa del pop’ después de que su relación llegara a su fin.

Mira También: BRITNEY SPEARS: LOS POLÉMICOS ESCÁNDALOS QUE OPACARON LA CARRERA DE ‘LA PRINCESA DEL POP’

El cantante, después de recibir miles de críticas en sus redes sociales, decidió emitir un comunicado disculpándose por la forma en la que trató a Britney Spears y por el escándalo de “falla de vestuario” de Janet Jackson en el Super Bowl de 2004.

Timbarlake aseguró lamentarse por todo lo ocurrido y también pidió perdón:

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo. Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo por estas mujeres y las respeto, y sé que fracasé. Sentí la necesidad de responder porque todos los involucrados merecían algo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más grande de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”.