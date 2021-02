Danna Paola revela que la drogaron e intentaron abusar de ella

La artista mexicana Danna Paola es una de las cantantes y actrices más populares de la actualidad. Las diferentes producciones en las que ha participado y las canciones que nos ha presentado se han convertido en grandes éxitos que han hecho que su carrera profesional crezca cada día más, sin embargo, la joven no ha vivido siempre buenos momentos.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado, Danna Paola reveló un duro relato en el que contó la forma en la que intentaron violar cuando salió a cenar con unos amigos en Madrid, España:

"Abren la pista y había un grupo de latinos en una de las mesas de abajo, estaba la música muy alta y estaban fumando sisha, las pipas árabes. Mi amigo me dijo están súper guapos. Yo no soy de ligar. Me da grima. Si quieres algo serio no vas y ligas en un antro. Me da hueva. Soy mamona para esas cosas. Yo traía mi vaso pintadito de rojo. Empezamos a hablar con estos chavos, uno tenía el pelo super afro. Eran colombianos, venezolanos... Y entonces me dijeron ‘qué guapa, qué haces aquí’, empezamos a platicar, fumé y de repente mi amigo me dice voy al baño te dejo ahí. Va al baño, no pasaron ni 10 minutos y entonces de repente dejo mi vaso y comenzamos a platicar y yo no me di cuenta que había llegado otro wey atrás. De repente me dice 'éste era tu vaso ¿no?'. Me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar, empiezo a platicar con este wey y me empiezo a sentir, pero muy mal, o sea me empecé a marear. Dije me tengo que ir. Cuando estos weyes empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de ‘te sientes bien’ yo traté de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal".

La joven artista aseguró que no se acuerda de lo que pasó:

"No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital. Fue muy loco porque es algo que tu mamá siempre te lo dice. No te fies de extraños, que nadie agarre tu vaso... Seamos conscientes de que por más fuerte que seamos, más independientes, más de me puedo cuidar sola, pero no sabemos las intenciones de los demás. A veces un ligue puede acabar en algo fatal".

Con su experiencia, la mexicana quiere concientizar al mundo de los peligros a los que se tienen que enfrentar las mujeres, sin importar su edad, nacionalidad o físico.