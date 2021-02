¿Sebastián Yatra será padre? Una joven asegura que el músico la embarazó

El cantante colombiano Sebastián Yatra se volvió tendencia en las redes sociales luego de que una cuenta de Twitter empezara a asegurar que el joven había embarazado a una joven de Madrid, España.

De acuerdo con el perfil, Yatra no contesta los desesperados mensajes de la joven que supuestamente estaría embarazada de él:

"El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio".

Al parecer, la cuenta fue creada por un grupo de amigas de la supuesta mujer embarazada:

"Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas. Es indigente".

Muchos de los fanáticos del colombiano aseguran que todo es falso, pues se preguntan por qué la joven no es la que está buscando a Yatra en vez de sus amigas:

"¡Sebas te buscan por todos lados! ¡La chica que dejaste embarazada te busca! Madrid te espera, los medios de Madrid ofrecen mucho dinero por su nota. Ella quiere que le respondas los mensajes, nada más. Tengo todas las capturas".

La cuenta desde que se realizaron los mensajes ya no existe en la red social Twitter, pero aquí están los pantallazos:

Hasta el momento, el colombiano no se ha pronunciado, pero al parecer todo se trata de fuertes rumores que invadieron las redes sociales.