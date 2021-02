Ganadores Premios Lo Nuestro 2021

Este 18 de febrero se entregaron los esperados Premios Lo Nuestro de Univisión, desde el American Airlines de Miami, Estados Unidos.

La gala respetó las medidas de bioseguridad para frenar los contagios de coronavirus debido a la pandemia mundial que se está viviendo en la actualidad.

El colombiano J Balvin fue el más nominado este año en un total de 14 categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Artista Masculino del Año, entre otras.

GANADORES:

Grupo o Dúo del Año - Pop

Cali y el Dandee

CNCO

Jesse y Joy

Mau y Ricky

Reik



Artista Revelación Masculino

Camilo

Jay Wheeler

Natanael Cano

Neto Bernall

Rauw Alejandro



Canción del Año

Maluma

Juanes y Sebastián Yatra

Prince Royce

Ozuna

Camilo

Anuel AA

Natti Natasha y Romeo Santos

J Balvin

Calibre 50

Karol G & Nicki Minaj



Artista Premio Lo Nuestro del Año

Alejandro Fernández

Bad Bunny

Camilo

Nodal

J Balvin

Karol G

Maluma

Natti Natasha

Ozuna

Sebastián Yatra



Álbum del Año

Prince Royce

Nodal

J Balvin

Los Ángeles Azules

El Fantasma

Alejandro Fernández

Gerardo Ortiz

Juanes

Maluma

Bad Bunny



Artista Revelación Femenino

Chesca

Emilia

Nathy Peluso

Nicki Nicole

Yennis



Remix del Año

Caramelo (Remix)

DJ No Pare (Remix)

Hawái (Remix)

La Cama (Remix)

La Jeepeta (Remix)

La Mejor Versión De Mí (Remix)

PORFA (Remix)

Relación (Remix)

Tattoo (Remix)

Yo No Sé (Remix)



Colaboración Crossover del Año

Hawái (Remix)

Mamacita

Me Gusta

Me Quedaré Contigo

Que Maldición

Ritmo (Bad Boys For Life)

Súbelo (Further Up)

TKN

Tusa

Un Día (One Day)



Vídeo del Año

Boogaloo Supreme

Cuando Estés Aquí

Después De Todo

En Cantos

For Sale

Girasoles

Mala Vida

Pecador

Qué Lástima

TKN



Artista Del Año - Pop

Camilo

Carlos Rivera

Enrique Iglesias

JLO

Juanes

Kany García

Pedro Capó

Ricky Martín

Sebastián Yatra

Shakira



Canción del Año - Pop

ADMV

Bonita

Buena Suerte

Favorito

No Ha Parado De Llover

Perdiendo La Cabeza

Si Me Dices Que Sí

Tabú

Tanto

Tiburones



Colaboración del Año - Pop

Bonita

Como Así

El Ciego

For Sale

Muchacha

Perdiendo La Cabeza

Si Me Dices Que Sí

Tabú

Tanto

Una Mentira Más



Álbum del Año - Pop

Jesse y Joy

Ricardo Arjona

Juanes

Kany García

Pedro Capó

Ricky Martin

Camilo - Por Primera Vez

CNCO

Reik



Canción del Año - Pop/Balada

ADMV - Maluma

Hondos - Ricardo Arjona

Lo Que En Ti Veo - Kany García y Nahuel Pennisi

Te Adoraré - Ricardo Montaner

Una Mentira Más - Yuri y Natalia Jiménez



Artista Femenino del Año - Urbano

Anitta

Becky G

Cazzu

Ivy Queen

Karol G

Natti Natasha

Paloma Mami

Rosalía



Artista Masculino del Año - Urbano

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

Farruko

J Balvin

Maluma

Ozuna

Sech



Canción del Año - Urbano

Fantasía

Hawái

Keii

La Difícil

Morado

Muévelo

Que Tire Pa' Lante

Ritmo (Bad Boys For Life)

Sigues Con Él

Tusa



Colaboración del Año - Urbano

Nicky Jam y Daddy Yankee

Maluma y J Balvin

Black Eyed Peas y J Balvin

Arcangel y Sech

Karol G y Nicki Minaj



Álbum del Año - Urbano

1 of 1 - Sech

Colores - J Balvin

Nibiru - Ozuna

Papi Juancho - Maluma

YHLQMDLG - Bad Bunny



Canción del Año - Urbano/Pop

Honey Boo

Me Gusta

Me Quedaré Contigo

Si Me Dices Que Sí

TBT



Canción del Año - Urbano/Trap

Bounce - Cazzu

Gan-ga - Bryant Myers

Medusa - Jhay Cortez, Anuel AA, J Balvin

No Me Ame - Rvssian, Anuel AA y Juice WRLD

Vete - Bad Bunny



Artista del Año - Tropical

Carlos Vives

Gente de Zona

Gilberto Santa Rosa

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Victor Manuelle

Willie Colón



Canción del Año - Tropical

Boogaloo Supreme

Carita de Inocente

El Carnaval de Celia: A Tribute

La Mejor Versión De Mí (Remix)

Lámpara Pa' Mis Pies

Lo Que Te Di

No Te Vayas

Pa'Lante y Pa'Trás

Perriando

Vallenato Apretao



Colaboración del Año - Tropical

Boogaloo Supreme

Canción Para Rubén

Cartagena

Imaginarme Sin Ti

La Familia

Mi Corazón Es Tuyo

Nuestro Amor

Pa'Lante y Pa'Trás

Perrianto (La Mruga Remix)

Vallenato Apretao

Artista del Año - Regional Mexicano

Alejandro Fernández

Carin Leon

Chiquis

Nodal

El Fantasma

Gerardo Ortiz

Joss Favela

Lenin Ramirez

Natanael Cano

Neto Bernall

Canción del año - Regional Mexicano

Amor Tumbado

Caballero

Dormida

En Eso No Quedamos

Escondidos

Otra Borrachera

Se Me Olvidó

Si Quieres

Sólo Tú

Yo Ya No Vuelvo Contigo (En Vivo)