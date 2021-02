“Mi madre quiso que me casara con Pablo Escobar”, reveló reconocida actriz en una entrevista

Graciela Alfano es un reconocida actriz y modelo argentina que reveló en un programa de televisión llamado ‘PH, Podemos Hablar’, cuando conoció al narcotraficante colombiano. La actriz recordó una anécdota que tuvo lugar en Cali, Colombia.

La actriz fue ‘Miss belleza panamericana’ en el año 1972, “Todas teníamos una chica colombiana que nos acompañaba y nos asistía en ese momento con cosas de belleza, y también teníamos un joven que nos acompañaba. Lo llamábamos edecán”, el joven que la acompaño fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, que para ese entonces no era lo que todos conocemos.

Con poco más de 20 años Pablo Emilio no era conocido públicamente, “En ese momento no se sabía absolutamente nada de sus orígenes… Era una persona muy callada y le gustaba mucho la belleza”, “Me acuerdo que yo salía y se me quedaba mirando”, expresó la actriz.

“Lo más gracioso era que mi madre me había acompañado… a ella le encantaba este muchachito”, dijo la actriz, agregando que su madre le decía que se casara con él.