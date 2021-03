“Odio Colombia, pero cada quien con sus gustos”, expresó una instagramer colombiana

Daniela Ardila, es una joven que por estos días ha causado polémica en las redes sociales debido a una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram. Su video más polémico es uno donde habla de irse a otro país y cuál sería su plan para mantenerse económicamente.

“No sé, puedo trabajar de mesera mientras. A mí cero me da pena eso. Digamos que acá en Colombia un poquito, sí, gas, ¿pero en otro país? En otro país ni me va a dar pena coger bus. Acá me da asco, miedo. Todo. Ustedes saben que yo odio Colombia, pero bueno, soy de acá, me tocó aguantarme ser de acá y nada que hacer. Cada quien con sus gustos", expresó la joven.

Este video se hizo viral, no solo en la plataforma de Instagram sino en otras redes sociales, dónde la joven fue tendencia. Muchas personas replicaron este video y lo postearon en otras plataformas donde atacaron con diferentes puntos de vista todo lo que ella decía.

— Paulágrimas La Choni (@paulinamenesesv) March 2, 2021

Después de esto Daniela subió un video tratando de ‘aclarar’ lo que había dicho anteriormente, alegando que habían tergiversado sus comentarios y que a lo que se refería era a las malas condiciones laborales en Colombia.

"Yo me refería a que el trabajo en Colombia es muy mal pago y nos explotan demasiado. Por eso me quiero ir". expresó la joven. Respecto a los buses dijo: “el tema del bus es que ¿a quién le gusta el bus? O sea, eso creo que no lo tengo que volver a explicar. El bus, además de ser físicamente feo, no hay seguridad. Yo no me siento bien en un bus: o me pueden violar o me pueden asesinar, y más siendo mujer. Entonces, es ese miedo y en otros países eso no me ha pasado".

Polémica por declaraciones de una joven instagramer colombiana.

Sin embargo, allí no pararon las críticas pues muchos usuarios de estas redes sociales siguen estando en desacuerdo y opinan que no debería hablar así del país donde ella nació.

La joven se defendió, diciendo: “al ver una historia de solo 15 segundos las personas pueden pensar lo que quieran, así que ojalá por 15 segundos nunca sean juzgados”, “espero que entiendan a lo que yo iba y no tergiversen otra vez mis palabras”.