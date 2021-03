‘Caos: el inicio’, la película de Tom Holland y Daisy Ridley, ya llegó a las salas de Colombia

‘Chaos Walking’, película protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley, basada en la primera novela de la saga literaria de Patrick Ness, 'El cuchillo en la mano', la cual fue dirigida por Doug Liman y contó con un presupuesto de 100 millones de dólares, ya llegó a las salas de cine del país.

La producción, que ha tenido muchos problemas para su lanzamiento a causa de la pandemia generada por el coronavirus, promete atrapar al público contando la historia de una sociedad distópica, en la que los pensamientos se muestran a través de imágenes, palabras y sonidos abrumadores, llamados ‘El Ruido’.

La extraña situación se desencadena luego de que un patógeno acabó con la mayoría de las mujeres del planeta.

Nick Jonas, Mads Mikkelsen, Cynthia Erivo, David Oyelowo, el español Oscar Jaenada y el mexicano Demián Bichir, también harán parte de esta esperada producción que sin duda nos atrapará con su trama.

SINOPSIS

Prentisstown no es como el resto de las ciudades: no hay mujeres y desde que sus habitantes se infectaron con el germen, pueden escuchar los pensamientos de la gente a su alrededor, en un ruido constante y abrumador. No existe la privacidad. No hay secretos. Todd Hewitt (Tom Holland, Spiderman) es el único adolescente en esta comunidad. Este nunca ha sido su lugar. Jamás ha encajado. Por accidente, encontrará a la única joven hasta ahora conocida: Viola (Daisy Ridley, Star Wars). Para salvarse, tendrá que escapar con ella, deberá aprender a dominar su "ruido" y descubrir su propia fuerza, para desbloquear los oscuros secretos de su mundo. Película inspirada en la novela "El cuchillo en la mano" de Patrick Ness, primer libro de la saga “Chaos Walking”.