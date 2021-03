“A mí me sacaron”: Kika Nieto sobre su salida de Masterchef Celebrity

En 2019, surgieron rumores sobre problemas entre el canal RCN y la youtuber Kika Nieto sobre su participación en el reality Masterchef Celebrity, al parecer por un viaje que ella tenía y que no podía aplazar.

Casi dos años después de los hechos, en entrevista con ‘Diva Rebeca’, expresó que ella no renunció sino que fue el canal el que generó su salida, pese a que ellos lo negaron.

“Yo no renuncié, me sacaron. No puedo hablar mucho de eso por confidencialidad”. Le preguntaron si el motivo fue por ser conflictiva, y ella respondió: “No, yo creo que al revés. Es que no puedo hablar de eso; pero supongo que es por todo lo contrario”.

Pese a que no pudo dar más detalles por el acuerdo que tiene con el canal, sus seguidores sacaron sus conclusiones sobre los problemas que Nieto enfrentó en esa etapa.