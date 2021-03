'Magia', el primer sencillo después de un tiempo de descanso del artista Álvaro Soler

Todo lo que ÁLVARO SOLER ha vivido gracias a su música entre los años 2015 y 2019 puede, sin duda, ser calificado de extraordinario. Apenas salido de la universidad, sus canciones catapultaron al músico hispano-alemán a las listas de éxitos de toda Europa y América Latina y a los escenarios de todo el mundo. En tan solo cuatro años, este joven de 30 años que vivió siete años en Tokio y que habla seis idiomas, ha conseguido éxitos para los que otros necesitan décadas; más de 80 premios de oro y platino en todo el mundo, dos millones de álbumes vendidos, un total de más de 2500 millones de reproducciones de audio y 1500 millones de visualizaciones de sus vídeos, así como actuar junto con la superestrella J-Lo en Las Vegas y Miami, participar como miembro del jurado en «X Factor» en Italia, ir como invitado al premiado programa de televisión alemán «Sing meinen Song – das Tauschkonzert» y ser coach en «The Voice Kids» 2021.

Todo eso es mucho para digerir, y es exactamente por eso motivo que ÁLVARO SOLER se ha tomado un respiro en 2020. Un año sin viajes, doce meses para descansar, 365 días para escribir nuevas canciones. «Empezaba a estar un poco cansado. Ha sido la mejor época de mi vida y estoy muy agradecido, pero también ha tenido su lado agridulce, pues apenas tenía vida privada. También, quería disponer de algo de tiempo para adquirir nuevas experiencias. Por supuesto, había preparado proyectos más pequeños y tenía planeadas algunas actuaciones en directo, pero, al final, todo resultó ser muy diferente. La pandemia ha hecho que toda esta etapa sea muy intensa y, claro, después de dos meses, ya echaba un poco de menos todo el ajetreo...».

Todo esto encaja con el hilo conductor que se extiende a través de éxitos como «El mismo sol» o «La cintura», así como de sus discos Eterno agosto (2015) y Mar de colores (2018): ÁLVARO SOLER es un músico y una persona con unas auténticas ganas de vivir. «La vida es corta y está ahí para disfrutarla. El confinamiento nos obligó a todos a redescubrirnos y a volver a sentir que las pequeñas cosas de la vida, como abrazar a tus padres o ver una puesta de sol desde la cafetería de la esquina, pueden ser mágicas. Además de todas las preocupaciones, también he sentido una solidaridad entre desconocidos a niveles que no había visto hasta ese momento, y eso ha hecho que mi deseo de unir a la gente a través de mis canciones vuelva a renacer. La música transmite esperanza y ayuda a mantener el ánimo bien alto».

MAGIA dio sus primeros pasos gracias al alucinante anhelo de los seguidores: «Ya en verano no paraba de recibir mensajes que decían algo así como: “Este año está siendo muy duro, ¿por qué no publicas algo?”. Esto me hizo darme cuenta de nuevo de que ese es el motivo por el que hago música. Ha sido increíblemente divertido escribir una canción exactamente para esas personas, y, ya durante su creación, me moría de ganas de bailar. Cuando una canción te hace eso, sabes que hay algo bueno en ella». Es, por lo tanto, lógico que MAGIA sea el primer single después de este tiempo de descanso y que el álbum, previsto para el verano de 2021, se llame también MAGIA. «Me he dado cuenta de la frecuencia con la que usamos esa palabra para ciertas cosas que no se pueden describir de otra manera. No todo necesita miles de palabras, no todo necesita una razón; a veces, las pequeñas cosas nos abruman. Simplemente lo sientes».

Porque la magia de tus ojos me hace ver, que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock'n'Roll

Está claro que el 2021 seguirá siendo un desafío para mucha gente no solo dentro del mundo de la música. A pesar de eso, ALVARO está deseando volver a los escenarios e inventar nuevas formas de hacer llegar su música al mundo. Porque, para ALVARO SOLER, la vida sigue siendo un motivo de felicidad, un milagro irrepetible lleno de música, y ojalá que MAGIA pueda llegar a ser, para todos nosotros, la apasionante banda sonora de un año libre de preocupaciones.