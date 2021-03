Demi Lovato confiesa que fue violada cuando trabajaba para Disney

La cantante y actriz estadunidense Demi Lovato, que sufrió hace unos años una sobredosis que casi la hace perder la vida, lanzó durante el festival 'South By Southwest' su documental 'Demi Lovato: Dancing with the Devil', dirigido por Michael D. Ratner, en el que se revelan los duros momentos que ha tenido que vivir la joven artista, como su adicción a la drogas y episodios de violación.

En el documental, aparecen la familia y amigos de Demi, hablando de lo duro que también ha sido para ellos ver a la cantante atravesar por traumáticos episodios que han afectado su salud mental.

Una de las revelaciones que más ha impactado a los seguidores de Demi Lovato es que la artista fue violada en dos ocasiones: la primera cuando tenía 16 años y trabajaba en 'Camp Rock' y 'Camp Rock 2', y la segunda cuando sufrió una sobredosis y quedó inconsciente y desnuda en el baño de su casa.

Demi Lovato no reveló los nombres de las personas que la violentaron sexualmente, pero aseguró que uno de ellos fue un hombre que le suministraba sustancias ilegales, como la heroína y cocaína.

Frente a la violación cuando era una niña, Demi aseguró que intentó contactarse con esa persona para que le pidiera perdón, pero no fue así:

"Él me violó. Intenté ponerme en contacto con él y con su gente para que, al menos, me pidiera perdón, como si eso fuera posible. Después le volvieron a añadir al reparto de la segunda película como si no hubiera pasado nada".

