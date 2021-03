Raleigh Ritchie lanza ‘STFU’ junto a Elsa y Elmar

El reconocido cantante y actor inglés Raleigh Ritchie presenta junto a la cantautora colombiana Elsa y Elmar, su más reciente sencillo “STFU” –un himno al amor propio en esta, una nueva versión de la canción original que hace parte de “Andy”, el segundo y más esperado álbum de Raleigh, que fue lanzado al mercado a mediados de 2020.

Dicho álbum es una majestuosa creación con doce temas entre los que se incluye “STFU” y que presenta canciones desgarradoramente honestas. En él Ritchie fusiona a la perfección el mágico soul con el suave R&B en una mezcla innovadora de electrónica con magistrales acompañamientos orquestales.

El artista nativo de Bristol (Inglaterra) también conocido como Jacob Anderson, es un artista multifacético cuya música, con la que ha logrado más de 300 millones de descargas en plataformas digitales, abarca desde el pop hasta el R&B alternativo, pasando por el hip- hop, soul y la electrónica.

Los éxitos de Ritchie como músico son innumerables. Su primer álbum, “You’re a Man Now, Boy” lanzado en 2016- recibió excelentes críticas en el Reino Unido. Igualmente tuvo una destacada participación en el álbum de platino del rapero Stomrzy, “Gang, Signs & Prayer”, con la canción “Don’t Cry For Me” -nominada al premio Ivor Novello.

Ha trabajado también con grandes productores como Sounwave, Mike Elizondo (Eminem/Twenty One Pilots), Chris Loco (Annie Marie/Ruel), Grades (Khalid/Dua Lipa/H.E.R), DJ Dahi (Kendrick Lamar/Drake) y sus colaboraciones incluyen temas como “The Internet” (Odd Future) y “Sounwave” (TDE/Kendrick Lamar).

Su carrera musical lo ha hecho merecedor a nominaciones en los Premios MOBO y a los Urban Music Awards como “Artista Revelación” en el 2014 y 2016, respectivamente. Igualmente ha sido destacado en medios tan prestigiosos como Billboard, Rolling Stone, TIME, Genius, Wonderland, Hunger, Notion, Clash, Fader, Pitchfork, Rolling Stone, Vulture, The Independent, The Guardian, etc.

Algunas de sus más notables apariciones en la televisión internacional incluyen el Show de Jimmy Fallon, The Late Show con James Corden, Saturday Night Live, The Graham Norton Show y Good Morning America, entre otros.

Ritchie, mundialmente conocido por su papel de ‘Grey Worm’ en la exitosa serie “Game of Thrones”, actuó recientemente en el icónico 02 Arena de Londres, en donde presentó su álbum “Andy” con un exitoso concierto en vivo que fue presentado virtualmente a todos sus fans a nivel mundial.

La talentosa cantautora Elsa y Elmar nacida en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), que cuenta con más de 1,7 millones de oyentes mensuales en Spotify es una de las mayores promesas del mercado latino.

En 2014 ganó el premio principal en la categoría de música latina en los Premios de Composición John Lennon por su canción ‘Me viene bien’; y en el 2016 abrió el concierto de Coldplay en el Estadio El Campín de Bogotá.

Con su estilo íntimo y característico de latin pop y dos álbumes en su haber, ha realizado giras por toda América Latina y Norteamérica, participando en festivales de renombre como Estéreo Picnic, Vive Latino, PaL Norte, entre otros.

Su talento la ha hecho merecedora de dos nominaciones en los Latin Grammy: una, como Mejor Nuevo Artista (2019) por su álbum “Eres Diamante” y otra como Mejor Canción Pop (2020) por “Una vez más”, canción en la que comparte créditos de autoría con Ximena Sariñana.

Elsa, que se encuentra radicada en México, prepara lo que será su tercer álbum y el primero bajo su nueva casa discográfica Sony Music México.

La nueva versión de “STFU” de Raleigh Ritchie con Elsa y Elmar estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 26 de marzo bajo el sello discográfico Alacran Records.