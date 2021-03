Madre denuncia a su hijo luego de verlo robar y se disculpa con la víctima

En Chile se volvió viral un lamentable video en el que se ve a un grupo de jóvenes robar a una mujer que estaba realizando domicilios.

Las imágenes, que fueron masivamente compartidas en diferentes plataformas, fueron vistas por la madre de uno de los adolescentes de 15 años, motivo por el cual decidió denunciarlo frente a las autoridades:

“Tomé la decisión como mamá de entregarlo porque esto ya había sido un tema conversado como familia”.

La mujer aseguró que no conoce a las otras personas con las que su hijo realizó el robo y afirmó que no entiende por qué su hijo delinque, pues no pasa por necesidades.

El menor de edad fue judicializado y posiblemente pasará un tiempo en el Servicio Nacional de Menores, Sename, entidad que se encarga de los jóvenes entre los 14 y los 17 años que comenten delitos en el país latinoamericano.

A pesar de que la madre denunció al joven, no está contenta con la decisión de enviar a su hijo a Sename y confía en que le den otra lección.

La desilusionada madre se puso en los zapatos de la mujer víctima del robo de su hijo y le pidió disculpas:

“Yo, como mujer, me pongo en el lugar de ella; en el temor que debe haber sentido de ver a (…) chicos tirándose encima; el miedo que tiene que haber sentido de que le fuese a pasar algo. Le pido disculpas”.

