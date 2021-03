‘Dani Duke’ les contó a sus seguidores que piensa acerca del aborto

La influencer ‘Dani Duke’ realizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde les dio el espacio a sus seguidores para que preguntaran lo que quisieran, “chismoseemos”, dijo la influencer.

La pregunta que más se llevó la atención de sus seguidores fue “¿Qué piensas del aborto?”, a lo que la Influencer respondió opinando desde su punto de vista.

“Es un tema bástate complicado, pero como mujer creo que puedo opinar del tema y mi opinión es completamente valida sea cual sea la opinión”, expresó la influencer en sus historias.

Seguido a esto Daniela aseguro que no abortaría a menos de que fuera por violación o por que el embarazo fuese muy riesgoso.

“Yo Daniela Duque no abortaría a menos de que fuera una violación o que el embarazo fuera tan riesgoso que pudiese morir yo, entonces, de resto no creo en el aborto. No sería capaz de abortar”, respondió.