“Llore durante dos semanas”, Britney Spears habló acerca del documental sobre su vida

Una publicación realizada por la cantante y bailarina Britney Spears en su perfil de Instagram desató una oleada de comentarios por parte de sus seguidores ya que allí habló acerca del nuevo documental que creo el diario The New York Times donde habla sobre la su carrera artística y su lado oscuro.

En la publicación la artista reacciona al documental que expone su constante sexualización a lo largo de su carrera, los comentarios negativos y la perdida de su libertad por la tutela legal que maneja su vida desde el 2008.

La publicación no es más que un video de ella bailando al ritmo de ‘Crazy’ de Aerosmith, lo que realmente llamó la atención es el mensaje con el que la artista acompaño el video.

"No vi el documental, pero lo que vi del mismo me dio vergüenza por el foco que me pusieron. Lloré durante dos semanas y aún sigo llorando"