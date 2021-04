“Era más linda cuando no mostraba tanto”, le dicen a ‘Dani Duke’ tras publicar foto desnuda

La influencer ‘Dani Duke’ ha generado una oleada de comentarios tras publicar una foto desnuda en sus redes sociales, muchos de sus seguidores mostraron su descontento y resaltaron el hecho de que no debería mostrar tanto, por otra parte, algunos internautas elogiaron su cuerpo.

En la fotografía la influencer esta posando en unas escaleras junto a una ventana que ocupa toda la pared, ella no lleva nada de ropa, solo un sombrero que sostiene con sus manos cubriendo sus pechos.

“Viernes desnudo”, escribió ‘Dani Duke’ junto a la fotografía.

Los comentarios de sus seguidores fueron contundentes al demostrar su descontento con la fotografía, “ahora siempre desnuda porque si no lo hace no le dan ‘likes’, ya caíste bebé”, “me gusta mucho tu contenido, pero sinceramente ya no quieres dejar nada a la imaginación”, “muy bonita sí y un cuerpo espectacular pero últimamente solamente monta fotos de este tipo, debería mejor abrir el Onlyfans”.

Mira también: ¡Como Dios la trajo al mundo! Marcela Reyes paralizó las redes con sensual video cubriéndose solo con una toalla

Por otro lado, algunos de sus seguidores comentaron, “estas demasiado linda”, “hermosa”, “la maquilladora más top”, escribieron los internautas.

La fotografía ya reúne más de 400.000 ‘likes’ y más de 1.000 comentarios.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg