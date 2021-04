Joven dejó encendida la cámara y fue captada durmiendo durante una clase virtual

Como sabemos por motivos de pandemia muchas áreas de lo que era nuestra vida cotidiana cambiaron, el covid-19 nos llevó a un confinamiento estricto y la mayoría de las empresas, colegios y universidades cambiaron la presencialidad por la virtualidad, es decir, las reuniones laborales las realizan por plataformas digitales y las clases de colegio o universidad también.

Este hecho a provocado diferentes incidentes durante dichas reuniones virtuales como dejar encendido el micrófono y hablar de más o decir cosas irrelevantes a la reunión o dejar la cámara encendida sin darse cuenta, muchas de estas escenas se han vuelto virales durante estos últimos tiempos.

Este es el caso de una joven que aparentemente esta conectada recibiendo una clase, pero al parecer dejó encendida la cámara por error y muchos de sus compañeros la vieron acostada en la cama durmiendo, la escena que para muchos fue graciosa se volvió viral en redes sociales después de que un compañero la grabara y la subiera a las redes, muchos internautas se sintieron identificados y comentaron el video.

“Yo en clase a las siete de la mañana”, “yo cuando me levanté en plena exposición, tenía que exponer mi parte sin saber nada y aún así saqué 5.0”, “ojalá no nos pillen”, “que vergüenza ojalá nunca me pase”, fueron los comentarios que dejaron en el video.

