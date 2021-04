El actor Omar Murillo denunció ser victima de racismo en una entidad bancaria

Omar Murillo el reconocido actor y humorista colombiano denunció públicamente una entidad bancaria en la que fue victima de racismo por parte de una trabajadora y todo lo dejó evidenciado en un video que publicó en su perfil de Instagram.

Al inicio del video se ve al actor grabando a las personas y trabajadores del lugar mientras relata lo sucedido.

“Una persona viene especialmente hacia mi cuando ve a otros que tienen sombreros tienen todo y me dice a mi “quítese el sombrero”, otro acto más de racismo y discriminación que debemos terminarlo, así yo sea actor o no sea actor para cualquier persona eso no se debe hacer”, expresó el actor.

El actor señaló a la mujer diciendole, “eso no se debe hacer señorita y me pareció un acto racista y discriminatorio”, dijo.

Además, aseguró que es la primera vez en Colombia que como actor recibe actos de racismo y discriminación hacia él, “no nos mata el coronavirus, nos mata el racismo como lo acaba de tener esta ciudadana, de ante mano le pido no discriminación, no solo para mí que sea celebridad o actor en este país sino para miles y miles de negros que sufren en Colombia”, dijo el actor durante el video.

“Solo a mí y a nadie más, no más racismo hoy me toco a mí. Amor no más discriminación todos somos hijos de Dios solo amor”, escribió el actor junto a la publicación.

Muchos de sus seguidores reaccionaron al video, “apoyo total para ti bro”, “la ley es para todas las personas que ingresan al banco, no solo para él”, “tienes razón mi querido amigo allí se puede ver como hay personas con gorra y otro tapado con la capucha de la chaqueta y nadie les dijo nada aún existen personas así que estigmatizan las personas por su color”, “excelente que lo hicieras público... esto pasa cada día, sólo que muchos nos negamos a verlo”, fueron algunos comentarios de apoyo hacia el actor.

