Hombre anuncia que dejará de ver porno porque encontró el amor

Una persona que navegaba con regularidad por el sitio web para adultos Pornhub, dejó un mensaje a los demás usuarios explicando por qué ya no iniciará sesión en la plataforma porno.

En pocas palabras, el hombre aseguró que encontró el amor y ahora ya no quiere involucrarse con ese tipo de contenido en línea.

El usuario, que se hace llamar Liljdub, escribió el emocional mensaje en los comentarios debajo de un video en el sitio para adultos.

"Chicos, no estoy aquí para ver, sino para anunciar mi retiro. He encontrado oficialmente a la única persona adecuada para mí. Es brillante, hermosa y leal. Todos los días me despierto y me doy cuenta de lo feliz que me hace. La razón por la que terminé de ver pornografía es porque se siente mal, casi como si estuviera haciendo trampa. Espero que algún día ustedes que están leyendo esto encuentren lo mismo que yo y sé que todos ustedes me extrañarán y yo los extrañaré a ustedes. Liljdub se despide".

El pantallazo del comentario ha sido compartido masivamente en las redes sociales, en donde diferentes usuarios han apoyado la decisión del hombre y otros se han burlado de ella.

I came for a nut but arrived at a conclusion pic.twitter.com/oB9ZXI9HQ5 — j (@jrllysucks) April 5, 2021

