“Has cambiado mi vida”, Khloé Kardashian enterneció las redes con emotivo mensaje para su hija

Khloé Kardashian la famosa modelo que protagonizó una polémica hace pocos días tras ser criticada por su cuerpo luego de publicar una fotografía en traje de baño y que los internautas afirmaran que sus fotos siempre son editadas. La modelo a dejado todo eso de lado y celebro con unas fotografías y un emotivo mensaje el cumpleaños de su pequeña hija.

En las fotografías se ve a la modelo junto a su hija sobre una cama en un cuarto decorado con muchos globos de color rosa y el número tres gigante, la pequeña lleva un peluche en sus manos y posa frente a la cámara junto con su madre, ambas llevan un vestido de color lila.

“No estoy lista para que tengas 3 años. Casi lloro cada vez que te llamo "Baby True" y me corriges. Dices con la voz más dulce: "¡No soy un bebé!" ¡Soy una niña grande! " No estoy preparada para que seas una niña grande, pero debes saber que no importa la edad que tengas, siempre serás mi bebé True”, escribió la modelo junto a las fotografías.

En el texto Khloé escribió, “has cambiado mi vida en más formas de las que jamás podría haber soñado”.

Y finalizó su texto escribiendo lo que representa la pequeña en su vida, “eres mi mejor amiga. Mi mayor bendición. Mi mundo entero. Verte crecer ha sido uno de mis mayores honores. Ver la vida a través de tus ojos es algo tan especial. Es algo mágico. Apreciaré cada momento que tenga contigo para siempre. Eres cada sueño que he tenido de convertirme en mamá hecho realidad. ¡Gracias por elegirme! Dios, gracias por bendecirme con mi ángel”.

Las fotografías enternecieron a sus seguidores y muchos de ellos comentaron la publicación, “ella es la niña más hermosa”, “feliz cumpleaños a tu bebé, Dios las bendiga”, “feliz cumpleaños le enviamos mucho amor”, escribieron algunos internautas.

La publicación ya reúne más de 700.000 ‘likes’ en menos de 20 minutos.

